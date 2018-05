Ituano fecha treinos antes da final do Paulistão

ITU - A partir desta quinta-feira os treinamentos do Ituano para a decisão do Campeonato Paulista vão virar mistério. A comissão técnica do clube de Itu confirmou que os últimos trabalhos para a final de domingo contra o Santos, no Pacaembu, serão todos com o Estádio Novelli Júnior fechado para a imprensa.

Apesar do mistério, o técnico Doriva não deve promover grandes novidades nos treinos secretos. A tendência é que não haja mudanças na formação, mas algumas jogadas ensaiadas devem ser trabalhadas. "Não tem por que mexer em time que está ganhando", limitou-se a dizer o comandante.

Sem sofrer gols há cinco jogos, o Ituano mais uma vez deve apostar em sua sólida defesa, a menos vazada da competição, com dez gols. O zagueiro Anderson Salles, batedor oficial de faltas e escanteios, que é artilheiro do time, com seis gols, chega motivado pela eleição na Seleção do Paulistão. "É o reconhecimento de muito trabalho. Fico muito feliz e só tenho a agradecer", ressaltou.

No duelo de ida da final, o Ituano venceu a partida por 1 a 0. Com o resultado, o time do interior conquista o título com qualquer empate. Caso perca por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis.