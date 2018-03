Ituano fica mesmo sem Ricardo Lopes O lateral-direito Ricardo Lopes continua de fora do time do Ituano. A Confederação Brasileira de Futebol confirmou que o jogador tem mesmo que cumprir dois jogos de suspensão para cumprir no Campeonato Brasileiro da Série B. Ele fica fora do duelo com o CRB, sábado, em Maceió. O atleta, que defendia a Portuguesa, foi expulso na partida contra o Santa Cruz, em 2003. Como havia sido condenado a três jogos de suspensão e já cumpriu a automática, ainda restavam duas partidas. Uma delas foi cumprida na abertura da Série B, no empate por 1 a 1, contra o Brasiliense. O técnico Leandro Campos só vai contar com o atleta na partida contra com o Caxias-RS, no dia 4. Antes, neste sábado, enfrenta o CRB, em Maceió. Para este jogo, Campos vai continuar improvisando. "Ainda estou em dúvida, mas tenho experimentado o Lima (lateral-esquerdo) na direita. Outra opção que estamos trabalhando é jogar com o volante Goiano deslocado para a lateral." Qualquer que seja a opção do técnico, ele espera resolver um problema que teve na partida de estréia, quando empatou em casa, por 1 a 1, com o Brasiliense. "Precisamos nos livrar da marcação. O time fechou o nosso time e ficamos presos. Nos treinos estam os simulando uma situação que possa permitir que nossos jogadores consigam sair da pressão e criar jogadas de ataque."