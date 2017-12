Ituano ganha da Matonense no Paulista A Matonense está numa situação cada vez mais complicada no Campeonato Paulista da Série A1. Mesmo jogando em casa, nesta quarta-feira à noite, a equipe de Matão perdeu para o Ituano por 1 a 0, pela segunda rodada do returno. Com esse resultado, o time de Itu chegou aos 25 pontos e continua na briga pelo título estadual. Já a Matonense, com apenas 7 pontos, luta desesperadamente contra o rebaixamento. O jogo, realizado no estádio Hudson Buck Ferreira, foi muito fraco tecnicamente. Nenhuma chance real foi criada durante o primeiro tempo. Cada treinador fez as três substituições, mas a partida não melhorou nada. O gol da vitória do Ituano saiu aos 33 minutos, com Bocão, que tinha substituído Tita. Ele recebeu a bola dentro da grande área, sozinho, e não teve trabalho para deslocar o goleiro Alexandre.