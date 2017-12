Ituano garante vaga na Série B Jogando em casa, nesta quarta-feira à noite, o Ituano venceu o Campinense, por 1 a 0, em partida válida pelo Quadrangular Final da Série C, e garantiu uma das duas vagas na Série B do Campeonato Brasileiro de 2004. O único gol do jogo foi marcado pelo atacante Jabá. Com mais de uma hora de atraso em virtude das fortes chuvas que castigaram o Estádio Novelli Jr., o Ituano entrou em campo com mais vontade e criou as melhores chances de gol. Em uma delas, aos 40 minutos, Jabá se aproveitou de uma indecisão dos zagueiros do Campinense e, já dentro da área, deu um belo giro para abrir o placar. No segundo tempo os dois times pouco produziram. Durante os 45 minutos finais nenhum chute a gol foi dado. Domingo o Ituano vai a João Pessoa enfrentar o Botafogo na busca pelo título da Série C. Seu adversário, assim como Campinense e Santo André, que jogam em Campina Grande, ainda brigam pela segunda vaga na Segunda Divisão.