Ituano goleia e fica perto do título O Ituano, atual campeão paulista, está prestes a conquistar seu segundo título na temporada. O time sobrou no primeiro jogo final da Copa Mauro Ramos e goleou o Santo André, por 5 a 0, neste domingo cedo, no estádio Novelli Júnior, em Itu. Agora no segundo jogo, dia 8 no ABC, o Ituano pode perder até por quatro gols de diferença para ser campeão da competição-tampão que reuniu oito clubes. Atuando em casa, o Ituano tomou as iniciativas ofensivas, explorando bem as laterais do campo. O primeiro gol saiu logo aos quatro minutos, quando Tita roubou a bola da defesa e abriu o placar. O segundo gol saiu aos 39 minutos, quando Goiano invadiu a área e na saída do goleiro cruzou para Fernando Gaúcho só empurrar para o fundo do gol. Três minutos depois saiu o terceiro. Lima foi até a linha de fundo e cruzou na medida para Juliano subir entre os zagueiros e tocar de cabeça. O jogo está decidido, só restava conhecer seu placar final. O quarto gol saiu apenas aos 31 minutos do segundo tempo, quando Caio, que acabara de entrar, recebeu dentro da área e tocou na saída do veterano goleiro Wagner, ex-Botafogo-RJ. Quando o resultado parecia definido, o Galo fez outro. Aos 44 minutos, Tita aproveitou e marcou de cabeça o seu segundo gol na partida.