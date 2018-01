Ituano goleia Gama e já é quinto O Ituano se reabilitou no Campeonato Brasileiro da Série B ao golear o Gama por 4 a 0, neste sábado à tarde, no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). A vitória coloca o time paulista, com 11 pontos, em quinto lugar, enquanto o Gama continua com sete pontos, agora na zona do rebaixamento, em 19.º lugar. A vitória do time de Itu deve ser creditada em parte ao zagueiro Erivelton, que marcou um gol e participou de outro. "Estou acostumado ir ao ataque para cabecear. E fui feliz", disse, satisfeito. O Ituano jogava mal, estava exposto aos contra-golpes do time do Distrito Federal, quando Erivelton apareceu para desviar de cabeça o escanteio cobrado por Ricardo Lopes. A bola tocou na trave e no rebote Joelson completou, aos 44 minutos. O próprio Erivelton, de cabeça, ampliou aos seis minutos do segundo tempo, quando tocou de cabeça após falta cobrada por Wellington. Com esta vantagem, o jogo ficou fácil para o Ituano, que ampliou aos 36 minutos com Ricardo Lopes, acertando um chute forte, após contra-ataque. E depois, aos 46 minutos, com um gol contra do zagueiro Júnior Paulista, que tocou de canela ao tentar cortar um cruzamento. Na oitava rodada, o Ituano enfrentará a Portuguesa, vice-líder, no Canindé, justamente sem o zagueiro Erivelton que recebeu o terceiro cartão amarelo. O Gama tentará a reabilitação diante do líder Santo André, no ABC, sem Émerson e Patrick, que também foram punidos com o terceiro cartão amarelo.