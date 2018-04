Ituano goleia Mirassol na estreia do Campeonato Paulista

Numa atuação segura e convincente, o Ituano atropelou o Mirassol e goleou por 4 a 0, neste sábado, em Itu, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A vitória elástica deixa o clube na vice-liderança, com três pontos e quatro gol de saldo. Já o Mirassol fica na lanterna ao lado do Oeste, que foi goleado pelo Bragantino pelo mesmo placar, em Barueri.

Logo aos nove minutos, o goleiro Renê fez uma lambança e mudou a história do jogo. O zagueiro Dininho recuou para o arqueiro do Mirassol, que foi dominar e a bola passou debaixo de seus pés. Esperto, o atacante Marcel roubou a bola e Renê fez o pênalti, recebendo o cartão vermelho. Anderson Ataíde foi para a cobrança e, com direito a paradinha, abriu o placar em Itu.

Aos 26 minutos, o Ituano ampliou. Numa cobrança de falta de Luiz Eduardo, que fez o levantamento, a bola passou por todo mundo e pelo goleiro Márcio Defendi, morrendo no fundo do gol. Ainda no primeiro tempo, Rodrigão aproveitou cruzamento de Marcel e fez o terceiro gol usando a cabeça.

Na segunda etapa, o Ituano só administrou a vitória e ainda fez mais um, aos 20 minutos. Alemão tabelou com Marcel e bateu cruzado, sem chances para o goleiro, fechando a goleada.

Pela segunda rodada do Paulistão, o Ituano volta a campo na próxima terça-feira contra o Botafogo, às 19h30, em Ribeirão Preto. O Mirassol, por sua vez, joga na quarta contra o São Paulo, às 21h50, dentro de casa.

ITUANO 4 X 0 MIRASSOL

Ituano - Éder; Simão, Rodrigão, Jean Pablo e Alessandro; João Leonardo (Tales), Alemão, Sandro e Anderson Ataíde; Luiz Eduardo (Carlos Eduardo) e Marcel (Serginho). Técnico: Mazola

Mirassol - Renê; Anderson Luiz, Dininho, Bruno Perone e Anderson Paim; Diogo Orlando (Márcio Defendi), Gérson, Alex Silva e Vinícius (Erick); Éder (Lins) e Evando. Técnico: Pintado

Gols - Anderson Ataíde (pênalti), aos 12, Luiz Eduardo, aos 26, e Rodrigão, aos 33 minutos do primeiro tempo; Alemão, aos 20 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos - Marcel, Rodrigão e Alessandro (Ituano); Anderson Luiz e Evando (Mirassol)

Cartão vermelho - Renê (Mirassol)

Árbitro - Eduardo César Coronado Coelho

Renda - R$ 10.895,00

Público - 466 pagantes

Local - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP)