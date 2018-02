Ituano goleia o Guarani por 4 a 1 O Ituano melhorou sua situação no Campeonato Paulista ao golear o Guarani por 4 a 1, neste sábado à tarde, no Estádio Novelli Júnior, em Itu, na abertura da 13.ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-1. O resultado foi justo, apesar do time visitante ter saído na frente e sofrido a virada ainda no primeiro tempo. O Ituano, agora, está em oitavo lugar, com 20 pontos, três a mais do que o Guarani, em princípio, 11.º colocado. O time da casa deu as boas vindas ao visitante debaixo de muita pressão. Imprimindo um ritmo forte, criou as melhores chances para abrir o placar, perdendo duas vezes com Denni e outras duas com Rômulo. O Guarani se posicionava mal, sendo presa fácil nos contra-ataques. Mas aos poucos equilibrou as ações no meio campo e num contra-golpe abriu o placar. Alemão roubou a bola na intermediária, tocou para Roncatto, que lançou novamente o lateral. Ele recebeu e teve tranqüilidade de tocar na saída do goleiro André Luís. A defesa campineira vacilou depois disso e tomou a virada. Aos 38 minutos, Fernando Gaúcho fez de cabeça se antecipando aos marcadores após o cruzamento de Bosco. Dois minutos depois, o zagueiro Erivélton, também de cabeça, também, virou o jogo após cobrança de escanteio: 2 a 1. No segundo tempo, o Guarani voltou com duas mudanças para ganhar mais ofensividade: Nilson Sergipano e Cidimar entraram, respectivamente, nas vagas de Roncatto e Héverton. Estranhamente o time se desorganizou em campo, diante de um adversário que parecia disposto a definir logo o jogo. Aos 21 minutos, Bosco, com um chute forte, acertou o travessão. O técnico Jair Picerni conseguiu melhorar o time com a entrada de Adrianinho na vaga de Catatau. Mas o Guarani, apesar da pressão nos últimos minutos, não reverteu o placar, que acabou sendo ampliado pelo Ituano aos 38 minutos. Num contra-ataque, Fernando Gaúcho ficou livre para bater cruzado: 3 a 1. Os campineiros se entregaram em campo e sofreram ainda outro gol: Rômulo, aos 46 minutos. Na quarta-feira, o Guarani recebe em Campinas o líder São Paulo, enquanto o Ituano vai até Araras, pegar o União São João.