Ituano goleia Portuguesa por 4 a 1 A Portuguesa de Desportos continua o seu calvário no Campeonato Paulista. Jogando na noite desta quarta-feira em Itu, contra o Ituano, o time do Canindé foi novamente derrotado, desta vez por 4 a 1, de virada, e mais uma vez no segundo tempo. Coincidentemente na última sexta-feira, a Lusa também havia perdido de virada, por 2 a 1, para a Ponte Preta, em Campinas. A derrota pode custar o emprego do técnico Zé Teodoro, que em seis jogos não venceu nenhum: perdeu quatro e empatou dois. Além disso, o time continua na zona de rebaixamento com apenas dois pontos ganhos. O Ituano chegou aos 12 e se aproximou do bloco dos primeiros colocados. O resultado negativo confirmou o pior início da Portuguesa em todos os tempos no estadual. A pior campanha havia acontecido em 1972, quando o time empatou três vezes e perdeu em duas oportunidades. Naquele ano, a Lusa terminou em quinto lugar, com 23 pontos. O Palmeiras foi o campeão. O Ituano começou o jogo pressionando o adversário. As bolas alçadas na área assustavam a defesa da Portuguesa, que tentava impedir o atacante Rômulo de cabecear. Aos poucos o time do Canindé foi equilibrando as ações, no entanto, faltava qualidade na hora de finalizar. Aos 28 minutos aconteceu o primeiro lance de perigo. O lateral-direito Ricardo Lopes cobrou falta no ângulo e o goleiro Gléguer fez um milagre ao conseguir espalmar para escanteio. Depois da boa defesa, a Lusa resolveu jogar de forma mais ofensiva. Aos 42 minutos saiu o primeiro gol dos paulistanos. O estreante zagueiro Sílvio Criciúma levantou na área, o meia Wilton Goiano recebeu do lado direito e bateu forte, cruzado, sem chances de defesa. Em desvantagem no placar restava ao Ituano atacar na etapa complementar. E a tática deu certo, pois aos seis minutos aconteceu o empate. Rômulo recebeu na proximidade da área, driblou três marcadores e tocou para o gol. Logo em seguida, aos 11 minutos o Ituano virou. Juliano recebeu dentro da área, driblou um marcador e bateu forte para fazer o segundo. Os dois gols seguidos abateram os jogadores lusos. O time de Itu se aproveitou disso e marcou mais um, aos 20. O atacante Gílson aproveitou vacilo da defesa para completar para o gol. Aos 43, o Ituano deu o golpe de misericórdia no adversário: Rômulo recebeu na proximidade da área, driblou um marcador e tocou na saída de Gléguer, fazendo 4 a 1 para os donos da casa. A Portuguesa volta a jogar no próximo domingo, contra o América no Canindé. O Ituano enfrenta o Marília, fora de casa.