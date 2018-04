Ituano indefinido para clássico paulista Apesar de poder contar com a volta de quatro titulares, o técnico do Ituano, Leandro Campos, ainda não definiu o time que enfrenta o Marília, sábado, às 16 horas, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador prefere aguardar o treinamento de sexta-feira para então definir os titulares. "Tenho algumas dúvidas e ainda pretendo fazer testes antes de confirmar quem joga. Temos um elenco de qualidade e que nos dá condições de fazer isso", disse Campos. Para enfrentar o Marília, o Ituano terá as voltas do zagueiro Diguinho, do volante Wilson Mathias e dos meias Juliano e Jackson. Todos eram titulares, mas ficaram entregues ao departamento médico e ainda não têm retorno garantido. O outro problema de Leandro Campos é encontrar substitutos para o zagueiro André Leoni e o atacante Beto Cachoeira, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. A definição do time, no entanto, deve acontecer apenas no sábado. O Ituano ocupa a quarta posição no Campeonato Brasileiro da Série B com 30 pontos e tem boas chances de obter uma vaga na segunda fase da competição. Apenas os oito primeiros se classificam.