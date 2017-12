Ituano indefinido para encarar Fortaleza Mesmo depois do último coletivo antes da partida diante do Fortaleza-CE, nesta sexta-feira à noite, marcada para o Estádio Novelli Júnior, em Itu, o técnico Leandro Campos ainda tem uma dúvida para escalar o time titular. O objetivo é melhorar a posição na classificação, onde ocupa a 17º lugar, com apenas seis pontos. Na última rodada, o time paulista empatou sem gols com o Londrina, no Paraná. O treinador não decidiu quem substituirá Jackson, que seria titular no meio, mas suspenso pela expulsão na última partida. Daniel Marques, que atuou como volante, irá voltar para a defesa no lugar de Erivélton, que também está suspenso. Assim, a primeira opção do técnico Leandro Campos seria o deslocamento de Ricardo Lopes da direita para o meio, deixando Daniel ou Lima na ala. Outra opção seria a manutenção de Goiano como volante, que sairia para a entrada de Jackson. Caso ele opte por esta escalação, Ricardo Lopes seria confirmado na lateral, deixando Lima e Daniel no banco de reservas. A única certeza do técnico Leandro Campos é de que o time precisa da vitória em casa, independente da dificuldade representada pelo adversário. "Vamos jogar para ganhar. O Fortaleza é um grande time, mas não podemos pensar nisso quando jogamos em casa. A vitória neste caso iria nos ajudar muito na classificação."