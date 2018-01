Ituano já sabe como chegar à final O Ituano já tem a fórmula para chegar à final do Superpaulistão. Depois de vencer o Corinthians, por 2 a 0, no primeiro jogo, o Galo, como é chamado por sua torcida, pretende manter a mesma aplicação, respeito e disposição para evitar a derrota por três gols de diferença, quarta-feira, provavelmente em São José dos Campos. "Vamos respeitar o adversário, que é o melhor time do Brasil no momento. Mas vamos lutar para ser finalistas", dava o tom nos vestiários do Ituano o empresário Oliveira Junior, o "todo-poderoso" do clube. O técnico Ademir Fonseca preferiu enaltercer a disposição de seus jogadores. "Eles entenderam que a vitória dependeria deles mesmos. Assim vai ser no segundo jogo", disse, lembrando que agora ficou o desafio de se manter a boa vantagem inicial. O meia Basílio, o mais experiente do time do interior, considerou a vitória muito justa. "Marcamos bem e soubemos a hora certa para atacar e buscar os gols." Os mais felizes e mais cumprimentados foram Fernando Gaúcho e Vinícius, que marcaram os gols. "Foi um dia inesquecível", comentou o capitão Vinícius.