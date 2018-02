Ituano joga para o gasto e derrota o Rio Branco por 1 a 0 Em uma partida fraca tecnicamente e com apenas 752 espectadores, o Ituano conquistou sua primeira vitória no Campeonato Paulista. O time da casa venceu o Rio Branco pelo magro placar de 1 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio Novelli Júnior, em Itu, jogo válido pela terceira rodada do Paulistão. Com esta vitória, o time da casa chega aos quatro pontos. O Rio Branco conheceu sua terceira derrota consecutiva e está na zona de rebaixamento. O Ituano partiu para cima do Rio Branco desde o começo e, logo aos 30 segundos, o experiente Sorato teve a chance de abrir o marcador, mas não foi feliz na conclusão. O jogo foi bastante fraco no primeiro tempo. Na etapa final, o Ituano quase fez aos dois minutos. Após cruzamento da direita, Elvis surgiu por trás da defesa e cabeceou na trave de Adir. O gol da vitória saiu aos 36. O volante Flávio cobrou falta da entrada da área no ângulo de Adir e soltou o grito dos poucos torcedores que compareceram no estádio. Ficha técnica Ituano 1 x 0 Rio Branco Ituano - Márcio; Flavinho (Reginaldo), Paulo César, João Paulo e Márcio Goiano; Daniel (Jéferson), Adoniran, Flávio e Éder (Hugo Leonardo); Everaldo e Sorato. Técnico: Ademir Fonseca. Rio Branco - Adir; Edson Mendes (Everson), Paulão, Nailton e Vainer; Rodrigo Pontes, Felipe, Fabio Baiano (Rodrigo Batata) e Fernando; Alê Menezes (Rodriguinho) e Leandro Love. Técnico: Zé Teodoro. Gol - Flávio, aos 36 minutos do segundo tempo. Cartões amarelos - Daniel (Ituano); Felipe e Paulão (Rio Branco). Árbitro - Marcelo Krochmalnik. Renda - R$ 8.604,00. Público - 752 pagantes. Local - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).