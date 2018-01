Ituano joga pronto para o desmanche O Ituano, campeão paulista de 2002, deve começar sua operação desmanche nesta quinta-feira, uma vez que existe a expectativa e até a passividade da direção do clube em relação à eliminação do time na Copa do Brasil. É com este clima de despedida que o Ituano enfrenta o Goiás, nesta quarta-feira, às 20h30, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Para chegar à terceira fase, o time paulista precisa empatar por dois ou mais gols ou então conseguir uma vitória simples. No primeiro confronto, em Itu, houve empate por 1 a 1. Outro empate por este placar levará a decisão da vaga para a cobrança de penalidades máximas. O empate sem gols beneficiará o time goiano, que tem a vantagem de ter marcado um gol fora de casa. O vacilo em Itu foi considerado fatal pelo empresário Oliveira Junior, que administra o futebol do Ituano. Ele resumiu a situação em poucas palavras. ?Já fomos longe demais." Mas se depender do técnico Ruy Scarpino e dos jogadores, o dirigente terá que adiar um pouco o desmanche do elenco. ?O grupo está consciente e muito animado em buscar a vitória", comentou Scarpino. O time mantém o esquema tático 4-4-2, explorando a velocidade de seus laterais e contando com os volantes realizando a cobertura da dupla defensiva. E tem ainda alguns jogadores experientes, como o meia Jackson e o atacante Didi. Didi, ex-Corinthians, que está na mira da Portuguesa, é um dos mais empolgados. ?Vou tentar marcar e ajudar o Ituano a conquistar uma vaga na próxima fase." A delegação chegou na noite de segunda-feira na capital goiana e nesta terça-feira realizou treinos leves. O Ituano sofreu mais uma baixa. O reserva Juliano sentiu uma lesão na coxa direita durante os treinos de segunda-feira e nem viajou para Goiânia com o restante do elenco. Além de Juliano, o técnico Ruy Scarpino não poderá contar com o volante Pierre e com o atacante Jean Carlos, que se recuperaram de contusões e, agora, se só treinam fisicamente.