Ituano lamenta ter só um jogador na seleção do Paulistão

SÃO PAULO - A Federação Paulista divulgou a seleção do Campeonato Paulista nesta quinta-feira e o único atleta do finalista Ituano na lista é o zagueiro Anderson Salles. A ausência de mais atletas da equipe foi assunto antes do treinamento da equipe no estádio Novelli Júnior. Até mesmo o premiado zagueiro reclamou da lista.

"Fiquei feliz pelo prêmio e isso se deve aos meus companheiros. Pelo campeonato que fizemos, mais jogadores mereciam ganhar o prêmio. O Alemão (zagueiro), Vagner (goleiro), o Jackson Caucaia (meia) e o Esquerdinha (meia) também mereciam. Mas fico feliz pela conquista", disse Salles.

Em Itu, parece consenso entre os jogadores e comissão técnica do Ituano e até jornalistas da região que a ausência de mais jogadores do Ituano se deve ao fato do time ser do interior.

"Eu não votei. A imprensa de um modo geral que decidiu isso. A verdade é que a imprensa tem poucas informações e quem joga em São Paulo é mais monitorado. A imprensa fica devendo em relação a cobertura do interior", disse o técnico Doriva, que continuou o desabafo.

"As equipes precisam ser tratadas da mesma forma. Não temos dado esse enfoque com os jogadores e temos que motivá-lo com as coisas que acontecem dentro de campo. Mas é algo que incomoda, sim", completou.

O treinador chegou a ser citado como um dos favoritos a ser eleito o melhor técnico, mas o título ficou com Oswaldo de Oliveira, do Santos. Doriva acha que o prêmio foi justo. "Eu nunca pensei ser eleito o melhor treinador. Estou em início de trabalho e ainda tenho muito para conseguir. Estou feliz com a situação e o melhor prêmio que posso conseguir é o título no domingo."

Outro cotado para integrar a lista e ficou de fora foi o goleiro Vagner. Mesmo com o Ituano sendo a melhor defesa do campeonato, com apenas dez gols sofridos, ele achou justa a escolha por Fernando Prass, mas reclamou a ausência de outros jogadores.

"Foi justo. O Prass fez um grande campeonato. Achei injusto foi com os jogadores de linha. Temos grandes atletas aqui e que deviam ter sido lembrados", lamentou.