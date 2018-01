Ituano libera Jackson ao Coritiba Antecipando a sua promessa de desmontar o Ituano após sua despedida na Copa do Brasil, o empresário Oliveira Júnior confirmou o empréstimo do meia Jackson para o Coritiba, que disputa o Campeonato Brasileiro da Série B. Os valores da transação não foram revelados. Jackson, de 29 anos, foi indicado pelo técnico Paulo Bonamigo, que considera a posição de meio-campo a mais difícil de ser preenchida. O novo reforço já defendeu vários clubes brasileiros, como o Sport Recife, Palmeiras, Cruzeiro e Internacional-RS. A direção do Coritiba também anunciou a contratação de mais dois reforços: do atacante Marlon, ex-Portuguesa Santista, e do lateral-direito Daniel, ex-Paranavaí-PR. O Ituano, nesta quinta-feira, deve iniciar um processo de desmanche total.