Ituano libera Ricardo Xavier para seguir no Guarani

Vinculado ao Ituano até o fim do Paulistão de 2010, em maio, Xavier conversou nesta terça com o investidor Juninho Paulista. O pentacampeão mundial confirmou que a decisão seria anunciada na quarta, mas a liberação do jogador já está certa, faltando apenas detalhes burocráticos.

O que falta resolver é como o Ituano será ressarcido pela Traffic, que ajudou na liberação de Ricardo Xavier. A empresa, que também é parceira do Palmeiras, pode pagar uma determinada quantia ao Ituano ou mesmo ceder alguns de seus jogadores por empréstimo até o fim do Paulistão.

Ricardo Xavier disputou a última Série B pelo Guarani, quando se destacou e foi o principal artilheiro do time, com 14 gols marcados. Com a sua renovação, o Guarani conseguiu manter nove de seus titulares. As exceções foram o zagueiro Bruno Aguiar, que deve acertar com o Santos, e o lateral-esquerdo Eduardo, que voltou para o Paulista.

A surpresa foi o empréstimo do atacante Dairo ao Sport. Revelação do clube campineiro, ele ficará no Recife até dezembro de 2010, mas ainda vinculado ao Guarani até o final de 2012.