Ituano manda três para Turquia O Ituano pode perder três peças importantes de seu elenco para o futebol turco. Nesta quinta-feira, o presidente Oliveira Júnior embarcou para a cidade de Ankara, onde vai tentar selar a negociação de três jogadores do elenco. O lateral-esquerdo Wederson e os atacantes Jabá e Fernando Gaúcho podem não jogar mais pelo time. Em princípio a negociação será para um empréstimo de dois anos dos jogadores para o time de mesmo nome da cidade, o Ankara. No entanto, somente ao término das negociações é que será definido o tipo da transação. Os três jogadores vinham sendo destaque do time na Série B do Brasileiro. Mesmo com a derrota em casa por 2 a 1 para o Bahia, o técnico Leandro Campos não corre perigo de perder o emprego. O supervisor técnico Homero Santarelli desmentiu as informações de que uma reunião para definir o futuro do treinador seria marcada. "Ele tem total apoio e está trabalhando normalmente aqui", explicou. O Ituano está na 12ª colocação na classificação geral, com 12 pontos ganhos. O próximo jogo pelo Brasileiro será no dia 4 de julho, em Jundiaí, contra o Paulista, pela 11ª rodada.