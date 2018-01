Ituano motivado e com três estréias Para o Ituano, este jogo com o Palmeiras é tudo ou nada dentro do Campeonato Paulista. O atual campeão paulista soma apenas três pontos em três jogos dentro do Grupo 1, até agora o mais equilibrado do Paulistão. Mesmo atuando no campo adversário, o time do interior sabe que só mesmo uma vitória pode recolocá-lo na briga por uma das vagas na Segunda fase. No time vão acontecer duas estréias: o zagueiro Bandoch e o meia Evandro, ex-Portuguesa de Desportos. No banco de reservas, o técnico Ruy Scarpino faz sua estréia no lugar de João Francisco, demitido após duas derrotas seguidas para União Barbarense e Guarani. As mudanças também melhoraram o ambiente no clube. E a preparação para este jogo foi especial. A folga pela tabela no final de semana foram substituídos por treinamentos supervisionados por Oliveira Junior, manager e responsável pelo futebol do atual campeão paulista. "Nada melhor do que olhar de perto o gado", brincou o dirigente. O técnico Ruy Scarpino também reforçou o trabalho tático nos últimos dias. A maioria dos jogadores é conhecida, mesmo porque já formou o elenco campeão do ano passado e que tinha, justamente, Scarpino no comando. "O grupo é de excelente qualidade, mas infelizmente o campeonato é muito curto e dependemos deste resultado", comentou. Os últimos treinos foram realizados na manhã de hoje no próprio gramado do estádio "Novelli Junior". Treinos táticos e muitas jogadas ensaiadas de faltas e escanteios. "Não apenas nossas jogadas, mas também treinamos a marcação adversária", explicou o técnico. Ele confirmou a entrada de Bandoch no lugar do ex-juniores Eduardo na defesa, além da estréia de Evandro, vindo do Brasiliense, no meio-campo no lugar de Caio. As dúvidas estão no ataque, onde quatro jogadores brigam por duas vagas: Caio, Tita, Fernando Gaúcho e Jean Carlos. A preferência é pelos dois últimos.