Ituano muda para segurar o Sport O técnico Leandro Campos deve promover três mudanças no Ituano para a partida desta sexta-feira diante do Sport, na Ilha do Retiro, em Recife, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Ainda assim ele levou para a capital pernambucana uma dúvida. Dois jogadores retornam à equipe. O zagueiro Erivélton e o meia Jackson, que foi absolvido pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) nesta quarta-feira, cumpriram suspensão e devem voltar ao time. Com isso, Tita e Daniel Marques não devem jogar desde o início. A dúvida do treinador é em relação a Ricardo Lopes. Ele pode escalar o jogador na lateral-direita, deixando Tita no meio-de-campo. A outra opção seria atuar com três volantes. Assim, Daniel começaria na direita, Ricardo Araújo, Wilson Mathias e Ricardo Lopes na contenção e Jackson fazendo a ligação. Esta última deve ser a escolhida, já que a partida é fora de casa. O Ituano ocupa a 11ª posição, com nove pontos. E Leandro Campos ficou satisfeito com o rendimento do time na vitória, de 2 a 1, sobre o Fortaleza. Ele acha que um empate no Recife deve ser considerado bom resultado. "Não é fácil jogar na Ilha do Retiro. E na Série B o importante é somar algum ponto fora de casa."