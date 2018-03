Ituano não muda time para jogo em Alagoas Apesar do próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série B acontecer somente no próximo sábado, o técnico Leandro Campos, do Ituano, já sabe o time que vai entrar em campo contra o CRB, de Alagoas, às 16 horas, no estádio Rei Pelé. Se nada de extraordinário ocorrer até a data do jogo, os titulares serão os mesmos que empataram em casa com o Brasiliense, em 1 a 1. "Não tem para que mudar. Quero manter um padrão de jogo e não será mudando toda hora que vou conseguir. Ainda por cima temos um desfalque na ala, o que prejudica ainda mais a escalação", explicou o técnico. O desfalque na ala trata-se do lateral-direito Ricardo Lopes, peça fundamental do esquema adotado pelo treinador, que continua de fora. Quando atuava pela Portuguesa, de São Paulo, no campeonato do ano passado, ele foi expulso e punido com três partidas de suspensão. Como cumpriu somente a automática na época, dois jogos ficaram pendentes para este ano. Lima, que atuava na esquerda, foi deslocado para a posição. Por conta disso, o meia Alexandre Salles teve de ser improvisado na ala esquerda. O diretor do departamento de futebol, Homero Santarelli, disse que o clube corre atrás de mais três reforços: um lateral-esquerdo, um meia e um volante.