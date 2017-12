Ituano negocia atacante com Alemanha Mesmo com chances de classificação na Série B do Brasileiro, a operação desmanche começou no Ituano. Depois do meia Joélson ser negociado para Arábia Saudita na semana, agora foi a vez do atacante Rômulo, artilheiro do time, com seis gols. Ele foi para o Mainz 05, que disputa a primeira divisão da Alemanha. Os valores e a forma do negócio não foram revelados. Os dois não jogam mais pelo time na Série B. O Ituano está na 10.ª posição, com 27 pontos e ainda enfrentará Santa Cruz, em Recife e São Raimundo, em Itu.