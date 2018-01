Ituano negocia zagueiro com Alemanha Na véspera de estrear no Campeonato Paulista, o Ituano ficou sem o seu capitão e zagueiro titular Vinícius. Ele está praticamente emprestado ao Hannover, da Alemanha, onde deve permanecer até maio. Os valores da transação não foram confirmados pelo empresário Oliveira Júnior, que é procurador do jogador e responsável pelo futebol do atual campeão paulista. Vinícius, de 24 anos, está na Alemanha desde a semana passada. Chegou em plena forma física, porque participou do período de pré-temporada junto com o elenco que disputará o Paulistão 2003. Há muito tempo, ele esperava ser negociado com um grande clube ou mesmo deixar o Brasil. Em 2001 ele foi emprestado ao São Caetano e, ano passado, ele defendeu o Gama, de Brasília, no Campeonato Brasileiro. A direção do clube, agora, precisa achar outro zagueiro. Tiago Matias, ex-Palmeiras, era o eventual substituto de Vinícius, mas foi dispensado no final de semana por indisciplina. Ele teria contrariado determinações da comissão técnica. O Ituano estréia no Paulistão contra a Ponte Preta, dia 26, no estádio Novelli Júnior, em Itu.