Ituano: o favoritismo é do São Paulo Campeão paulista e finalista do Superpaulistão, o Ituano pode igualar, guardada as devidas proporções, o feito do Corinthians neste semestre: conquistar dois títulos. Mesmo assim, o time assume a condição de azarão diante do São Paulo e até fala com satisfação de ser um time do interior e pequeno. "Não podemos nos comparar às estruturas do Corinthians ou São Paulo, em termos de torcida e de tradição. Mas garanto que temos totais condições de trabalho e, portanto, somos capazes de lutar contra qualquer adversário no Brasil", disse o técnico Ademir Fonseca, aceitando até o favoritismo natural do São Paulo, seu adversário nas finais. "Eles também vivem um bom momento." Mas os jogadores não parecem tão conformados como o técnico. Quem puxa a fila é Basílio, o mais experiente do grupo, com 29 anos. Ele sozinho, com dois gols, conseguiu fazer o que outros craques, tanto do Palmeiras como do São Paulo, não conseguiram: brecar o Corinthians na sua caminhada para o terceiro título. "Mostramos que também estamos em ótima forma. Ainda erramos um pouco pela inexperiência, mas nosso time acabou de conquistar um título importante, o do Paulistão", explicou. O zagueiro Vinícius, capitão do time, também acha que o Ituano precisa mostrar a mesma determinação contra o São Paulo para ser campeão do Superpaulistão. "Temos de respeitar o São Paulo, mas não podemos nos intimidar", ensinou o capitão, um dos destaques do time no jogo em São José dos Campos. Ele cobrou duas faltas com muita força, surpreendendo o goleiro Doni. Na primeira a bola chocou-se no travessão. Na segunda, Doni não conseguiu segurar e o rebote sobrou para a complementação de Basílio. "Este é meu estilo de cobrança. Tomara que ajude o time a superar o São Paulo." Os jogadores se reapresentaram no Estádio Novelli Junior, nesta quinta-feira à tarde, apenas para treinos leves. A comissão técnica programou um técnico-tático para esta sexta-feira pela manhã e um coletivo à tarde. O time só deve ter uma mudança em relação ao que enfrentou o Corinthians nas semifinais. O volante Everaldo, com dois cartões amarelos, cumpre suspensão automática e deverá ser substituído por Richarlison.