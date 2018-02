Ituano pega o Bota de olho no Coritiba O Ituano recebe o Botafogo neste domingo, às 16 horas, no estádio Novelli Júnior, querendo liquidar de vez a sua participação na repescagem do Campeonato Paulista. Afinal, o time de Itu está mais preocupado com o confronto com o Coritiba, quarta-feira, pela Copa do Brasil. Por isso, com mais uma vitória, chegaria aos 7 pontos e ficaria distante do rebaixamento. O técnico do Ituano, Ruy Scarpino, vive um dilema. Escalar o time completo contra o Botafogo ou poupar os jogadores para o jogo contra o Coritiba, na quarta-feira. Mesmo assim, ele terá três desfalques certos: o meia Elson e os laterais Lúcio e Lima, todos suspensos por terem recebido o terceiro cartão amarelo. Os substitutos são Kauê, Bruno e Caio. Pelos lados do Botafogo, oitavo colocado com três pontos, problemas não faltam. O técnico Basílio tem pelo menos três dúvidas. O meia Alex Henrique ainda não se recuperou de contusão. Caso jogue, Lico fica na defesa. Se não jogar, Lico vai para o meio-campo e Carlão assume a posição na defesa. Na frente a dúvida é na escalação de Eliel, ex-São Paulo, no lugar de Renê ou Pedrão.