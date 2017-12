Ituano perde e se distancia da vaga O Avaí cumpriu seu papel jogando na Ressacada, em Florianópolis (SC), e praticamente eliminou o Ituano da briga por uma vaga na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B ao vencer por 2 a 0. O resultado deixa o time catarinense na quarta colocação, com 29 pontos, enquanto o Ituano, faltando três rodadas para o final, é o 12.º colocado, com 24 pontos. Para ainda sonhar com uma das oito primeiras colocações, o time de Itu precisa vencer os próximos três compromissos, contra CRB e São Raimundo em casa e Santa Cruz fora. O técnico Leandro Campos, apesar de considerar a missão difícil, ainda não entregou os pontos. "Enquanto houver chance entraremos em campo para vencer, principalmente porque ainda temos dois jogos em casa", lembrou. Os gols do jogo saíram no primeiro tempo. Aos 27 minutos, após bola cruzada na área pela esquerda, o artilheiro Fábio Oliveira marcou e chegou a 11 gols no campeonato, passando a dividir a artilharia com Alecsandro, do Vitória. O placar foi completo aos 42 minutos, com o zagueiro Rogério Prateat, de cabeça.