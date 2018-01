Ituano perde, mas continua na Copa O Ituano perdeu por 2 a 1 para o Fortaleza na noite desta quarta-feira, no Estádio Castelão, pela Copa do Brasil, mas se classificou para a próxima fase da competição, uma vez que venceu por 2 a 0 o jogo de ida, em Itu. Agora, o time de Itu enfrenta na próxima fase o Atlético-MG, que precisou apenas de um jogo para eliminar o Brasiliense ao vencer por 3 a 1 em Taguatinga. Nos primeiros minutos do jogo, aconteceu o que já era esperado. O Fortaleza se lançou ao ataque, enquanto o Ituano procurava se fechar, marcar forte e valorizar a posse de bola. O Tricolor cearense errava muitos passes e o time paulista soube aproveitar a desorganização do meio-campo adversário para segurar o resultado. Além disso, ainda ameaçava nos contra-ataques. O Fortaleza parecia ter finalmente entrado no jogo no segundo tempo, quando começou a criar chances de gol. Mas aos cinco minutos, o Tricolor de Aço perdeu o zagueiro Nivaldo, expulso após dar uma cotovelada em Joelson. Dois minutos mais tarde, porém, Pierre resolveu retribuir e também foi expulso, com outra cotovelada. Com a igualdade numérica, o Fortaleza finalmente chegou ao primeiro gol aos 9 minutos. Na cobrança de falta do lado direito, Clodoaldo levantou a bola na cabeça de Marcelo Lopes, que abriu o placar. O time cearense estava bem e dominava as ações no jogo. Após muita pressão, o Fortaleza chegou ao segundo gol, que levaria o jogo para os pênaltis. Chiquinho cruzou da direita e após o rebote do goleiro André Luís, Laércio Júnior, de voleio, marcou. A torcida da casa já comemorava quando o Ituano chegou à classificação na saída de bola. Lima chutou fraco de fora da área e o goleiro Bosco falhou, deixando a bola passar, e definindo o resultado. Confira como fica a tabela da Copa do Brasil 2005.