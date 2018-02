Ituano perde, mas garante a vaga Nem a vitória do Coritiba, por 1 a 0, sobre o Ituano, nesta quarta-feira à noite, no Estádio Couto Pereira, serviu para o time paranaense, que precisava vencer por três gols de diferença, garantir uma vaga na segunda fase da Copa do Bra sil. Melhor para o time paulista, que soube usar bem o regulamento e, agora, vai enfrentar o Goiás. Na realidade, mesmo jogando em casa, o Coritiba mostrou muito nervosismo e incapacidade de correr atrás do resultado que precisava. O Ituano tirou proveito da situação, se fechando na defesa e apenas esperando alguma boa chance para aproveitar o contra-ataque. Num destes lances, Juliano acertou a trave do goleiro Fernando, do Coritiba. No segundo tempo, o técnico Paulo Bonamigo resolveu arriscar mais. Tirou o zagueiro Juninho, recuou o meia Reginaldo Nascimento e colocou em campo o atacante Gelson. Mesmo com domínio territorial, o Coritiba ainda pecava pelos erros de passes e pela falta de poder de finalização. Mas abriu o placar, aos 25 minutos, quando Tcheco cobrou um pênalti sofrido por Edu Salles. Antes desse lance, o Ituano reclamou, com razão, de uma penalidade não marcada sobre Caio. Bonamigo, que já tinha mudado o esquema 4-4-2 para 4-3-3 tentou tudo com a saída do lateral Leandro para a entrada do atacante Marco Brito. Mas o Ituano se defendeu bem e segurou o resultado. Eliminado, o Coritiba começa a decidir o título do Campeonato Paranaense no domingo. O Coxa vai até a cidade de Paranavaí enfrentar o time de mesmo nome. Ao contrário da Copa do Brasil, o Coritiba leva a vantagem de atuar por dois empates. Ficha Técnica: Coritiba: Fernando; Ceará, Fabrício, Juninho (Gelson) e Leandro (Marco Brito); Reginaldo Nascimento, Roberto Brum, Tcheco e Lima; Edu Sales e Marcel. Técnico: Paulo Bonamigo. Ituano: André Luis; Lima (Bruno), Erivélton, Anderson e Lúcio; Everaldo, Carlinhos, Elson e Caio (Marcelo Paulista); Juliano (Fernando Gaúcho) e Evandro. Técnico: Ruy Scarpino. Gol: Tcheco aos 25 minutos do segundo tempo. Árbitro: Fabrício Neves Corrêa (RS). Cartão amarelo: Tcheco, Leandro, Fabrício, Lima, Elson, Lúcio, André Luís e Caio. Local: Estádio Couto Pereira.