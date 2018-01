Ituano perde, mas garante vaga na Série C O Ituano garantiu sua vaga na terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série C mesmo perdendo por 3 a 1 para o União Barbarense, neste sábado à noite, no Estádio Antonio Lins Guimarães, em Santa Bárbara d´ Oeste. O time de Itu tinha vencido o primeiro jogo por 2 a 0. Após igualdade em pontos (três cada), a vaga acabou definida no saldo de gols: 4 a 3 para o Ituano, que marcou um gol fora de casa, que tem peso dobrado. Mas neste jogo, o Barbarense foi superior, principalmente no primeiro tempo, quando fez 2 a 0, com gols de Fernando aos 28 e Alessandro aos 40 minutos do primeiro tempo. Logo no começo da etapa final, o time da casa ampliou com Mota aos 20 segundos. O Barbarense recuou, permitindo que o Ituano marcasse o gol necessário aos 29 minutos com um chute de longe de Jabá. Depois de garantir vaga no Grupo 54, o Ituano agora vai enfrentar o União Bandeirante, do Paraná, pelo Grupo 69. O primeiro jogo será disputado em Itu, dia 22, e o segundo, dia 26, no norte do Paraná.