Ituano perto da vaga na 5ª fase da Série C O Ituano deu um passo importante para garantir vaga na quinta fase do Campeonato Brasileiro ao vencer o RS, do Rio Grande do Sul, por 3 a 1, no sábado à noite, no estádio Novelli Júnior, em Itu. Para continuar sonhando com o título e o acesso à Série B em 2004, o time paulista pode até perder o próximo jogo por um gol de diferença. E a sua vantagem seria ainda maior não tivesse sofrido um gol nos acréscimos, aos 48 minutos do segundo tempo, quando já vencia por 3 a 0. O segundo jogo será realizado quarta-feira, na cidade de Alvorada, na Grande Porto Alegre. Mas uma simples vitória vai classificar o time gaúcho pelo melhor índice técnico. Na quinta fase vão estar os sete vencedores dos grupos e mais o time que tiver o melhor índice técnico desde o início da competição. "A nossa vantagem é boa, mas vamos no Sul para vencer de novo", alerta o empresário Oliveira Junior, ex-procurador de Roberto Carlos, da seleção e Real Madrid, que comanda o futebol do Ituano, campeão paulista em 2002. A vitória começou a ser desenhada logo no começo do primeiro tempo, com dois gols rápidos. Fernando Gaúcho abriu o placar aos 10 minutos e Izaias ampliou aos 12 minutos. O terceiro gol saiu no início do segundo tempo, quando Éder tentou cortar o cruzamen to e mandou contra suas próprias redes. O Ituano ainda teve outras chances para ampliar, mas sofreu um gol aos 48 minutos, marcado por Marcelo Muller. O RS terminou o jogo com 10 jogadores, devido a expulsão do atacante Balthazar por jogada violenta.