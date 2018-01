Ituano pode ser campeão neste sábado Um dia após a comemoração do centenário do futebol no Brasil, o Ituano pode conquistar o inédito título paulista neste sábado à tarde, quando enfrenta, no estádio "Novelli Junior", em Itu, às 16h00, o União São João de Araras. Líder absoluto com 37 pontos, quatro a mais que o próprio União e o Santo André, o time de Itu pode ser campeão com uma rodada de antecedência com um vitória simples. Mas poderá até ter a vantagem de atuar pelo empate. Tudo vai depender do resultado do jogo, das 11h00, no ABC, entre Santo André e Internacional. Se o time do ABC não vencer, então o líder poderá atuar por um empate. O jogo da manhã será televisionado, ao vivo, pela Rede Record, enquanto o da tarde pela ESPN Brasil. O Ituano deve levantar o título da temporada, aproveitando a ausência dos grandes clubes por causa das mudanças no calendário nacional. Mesmo considerando "absurda" a falta dos "grandes" no Campeonato Estadual, os dirigentes dos clubes do Interior estão eufóricos. A confiança do Ituano é muito grande e parece difícil que outro adversário lhe roube o título. O Galo, como é chamado, tem 87% de chances de ser campeão, contra 9% do União, 3% do Santo André e 1% dividido entre Juventus, Rio Branco e Mogi Mirim. Mas este confronto reúne mesmo os dois melhores times do Paulistão. Ambos venceram 10 vezes. O Ituano é o time que menos perdeu - três - enquanto o União conta com o ataque mais positivo - 46 gols. "Nosso time está consciente, mas vamos respeitar o adversário", garantiu Ademir Fonseca, técnico do favorito. Do outro lado, o União conta com a experiência de Luiz Carlos Ferreira, um técnico acostumado a levar times adiante nas divisões de acesso. "Se vencermos este jogo, o título será nosso", promete. Além do jogo da manhã, às 15h00, na Rua Javari, o Juventus (31 pontos) enfrenta o eliminado América (25). Domingo, às 10h30, acontecem dois jogos envolvendo os clubes ameaçados pelo rebaixamento: União Barbarense x Portuguesa Santista e Matonense x Botafogo. A 21ª rodada será encerrada, às 16h00, no confronto entre Mogi Mirim (31) e Rio Branco (31). Santista, com 15 pontos, e Matonense, com 14, estão ameaçados pelo rebaixamento. O último colocado cairá direto para a Série A2, enquanto o penúltimo ainda terá a chance de disputar sua permanência contra o vice-campeão da A2 neste ano.