Ituano por dois objetivos contra Avaí Pela penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, o Ituano recebe o Avaí neste sábado, no estádio Novelli Júnior, a partir das 16 horas. A maior preocupação está em alcançar dois objetivos traçados, que só virão com a vitória. O primeiro é garantir, pelo menos, a quarta colocação. Só assim o técnico Leandro Campos vai se dar ao luxo de poder orientar os jogadores que estiverem pendurados a forçarem o terceiro cartão amarelo. Atualmente o Galo de Itu está na quarta colocação, com 36 pontos, assim como o Fortaleza. Por sorte, os cearenses já jogaram na rodada e foram derrotados pelo Marília. O Avaí, por sua vez, tenta selar de vez sua classificação. Está com 35 pontos, na sexta colocação. Em relação ao time que empatou com a Portuguesa por 2 a 2, na rodada passada, o técnico Leandro Campos pretende fazer cinco mudanças, sendo três forçadas e duas por opção. Estas serão na lateral-esquerda, onde Evaldo fica com a vaga de Lima, e no ataque, onde Jales treinou melhor do que Fernando Gaúcho. O treinador não poderá contar ainda com os volantes Pierre e Wilson Mathias. O primeiro cumpre suspensão automática, enquanto o segundo tem uma lesão na coxa direita. Goiano e Ricardo Araújo serão os substitutos. Também machucado está o experiente meia Jackson, que cede a vaga para Alexandre Salles.