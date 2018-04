Ituano precisa apenas do empate Um ponto. É o que precisa o Ituano diante da Portuguesa, neste sábado, no estádio do Canindé. Com 35 pontos e na confortável quinta colocação da Série B do Brasileiro, o time de Itu está muito perto da classificação para a próxima fase do campeonato. Para escalar o time, o técnico Leandro Campos depende da confirmação do meia Jackson. Ele adiantou que o jogador fará um teste antes da partida. Como o outro meia titular, Juliano, foi expulso na partida contra o Santa Cruz, o setor virou o grande problema do Ituano. A novidade pode ser o retorno do zagueiro Diguinho, que treinou bem durante a semana. Ele disputa a posição com Erivélton. Enquanto isso, o atacante Fernando Gaúcho já cumpriu suspensão, mas o ataque deve ser mantido com Beto e Rômulo.