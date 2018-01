Ituano pronto para enfrentar Fortaleza Para tentar alcançar a terceira fase da Copa do Brasil, feito inédito no clube, o Ituano joga nesta quarta-feira, no estádio Castelão, contra o Fortaleza, a partir das 20h30. Se manter a média dos últimos três jogos pelo Campeonato Paulista, nos quais não levou gols, o rubro-negro se classifica, já que na partida de ida, em Itu, conseguiu vencer por 2 a 0. Na verdade, até a derrota por 1 a 0, dará a vaga ao Ituano, que não pensa em decidir a vaga nos pênaltis, caso perca por 2 a 0. Este último encontro ficou marcado como uma revanche, já que no Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado, o time paulista fora desclassificado, pelo mesmo placar, pelos cearenses, quando precisavam de apenas um empate em casa. O Fortaleza acabou conseguindo o acesso à Série A. Mas para esta partida, o técnico Válter Ferreira não quer escutar a palavra revanche. Para ele, um clima de tensão não é bom para seu time, que só precisa administrar uma boa vantagem. Justamente por este motivo Ferreira adiantou no início da semana que não iria mudar nem as peças de seu time e nem o estilo de jogo. "Não tenho porque sair do contexto, porque não levamos gols já faz três partidas. Estou gostando da evolução e gosto também de perceber que o time está voltando a jogar com prazer", enfatizou o treinador, que deixou subentendido um clima bom entre os jogadores. Portanto, como o meia Juliano deve ficar fora dos campos mais 15 dias, devido a uma lesão muscular, o time em campo no Ceará deve ser o mesmo que empatou sem gols com o Corinthians na última rodada do Paulista. Mantém-se também o esquema 4-4-2 e a prioridade na marcação, traço característico do time de Itu nas competições que disputou nos últimos anos.