Ituano quase não muda amanhã em Maceió O Ituano já vem treinando desde o início da semana com o time definido para enfrentar o CRB-AL, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, neste sábado à tarde, em Maceió. A intenção do técnico Leandro Campos é manter o time mais parecido possível com o da estréia, quando empatou em casa com o Brasiliense-DF por 1 a 1. A única mudança acontecerá na lateral-esquerda. Gelson, que começou como titular no primeiro jogo, foi negociado no início da semana com o América-MG. Para o seu lugar, Leandro optou por deslocar Lima da direita para a esquerda. Assim, Goiano assume a lateral-direita, como foi feito logo no primeiro tempo do jogo contra o Brasiliense. De acordo com o treinador, duas foram suas preocupações primordiais, que tomaram os treinamentos durante a semana. Para ele, os contra-ataques precisam ser melhor explorados pelos jogadores de meio e de frente, principalmente em uma partida fora de casa, como será neste sábado. A segunda preocupação é quanto aos passes. Na quinta-feira, foram realizados treinamentos direcionados para o fundamento no período da manhã e da tarde. "Corrigindo os erros que tivemos no primeiro jogo, mesmo mantendo o mesmo time temos grandes chances de sairmos vencedores. Quero explorar melhor os contra-ataques e que o time erre menos passes. Se isto acontecer, estará bom", disse o treinador.