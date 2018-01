Ituano quer contratar mais um meia O técnico Paulo Comelli espera ganhar nos próximos dias o último reforço pedido para a disputa do Campeonato Paulista. Depois de avaliar o elenco do Ituano na pré-temporada, realizada em Sertãozinho, no interior do Estado, ele acha que ainda é necessário contratar um meia. Existe, na realidade, uma extensa lista de nomes pretendidos, como Esquerdinha e Marquinhos, ambos do ex-Guarani, e Piá, da Ponte Preta. Caso não dê certo com eles, é possível que o Ituano fique com Flávio, segundo volante que pertence ao Palmeiras e estava emprestado ao Internacional-RS. Outros clubes também têm interesse no jogador, como Guarani e Ponte Preta. Por outro lado, o empresário Oliveira Júnior, que administra o futebol do Ituano, continua na expectativa para um solução do caso Lúcio, que não aceitou sua transferência para o Palmeiras. Crécio, irmão e procurador do lateral, exige o pagamento de 15% sobre os US$ 400 mil pagos pelos 50% do seu atestado liberatório, algo em torno de US$ 60 mil. O empresário alega que Lúcio não tem direito a este valor, porque seu contrato foi assinado após a Lei Pelé, que extinguiu o percentual aos jogadores. O lateral tem vínculo com o Ituano até 2007, com multa de R$ 5 milhões, e, como não se apresentou ao clube no dia 2 de janeiro, está descumprindo seu contrato.