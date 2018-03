Ituano recebe o Sport na Série B Depois de empatar com Caxias e Anapolina no Estádio Novelli Júnior, o Ituano tenta sua primeira vitória em casa neste domingo, quando enfrenta o Sport, a partir das 16 horas, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os dois times se encontram juntos na tabela, com cinco pontos. O técnico Válter Ferreira não pretende perder mais uma chance de vitória em casa, já que na última rodada o time foi bastante criticado por ficar no 1 a 1 com a Anapolina. "Em uma competição curta como essa, não podemos pensar em novo empate", avisou o treinador. O Sport também joga pressionado, já que vem de derrota em Recife para o Santo André, por 2 a 1. Para conseguir este primeiro triunfo em casa, o técnico Válter Ferreira aposta na manutenção da mesma base que atua há três jogos. O único desfalque será o atacante Rômulo, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Fernando Gáucho deve ser o seu substituto. O técnico Zé Teodoro também deve apostar suas fichas no conjunto do Sport. Apesar da derrota em casa, ele manda a campo um time muito parecido com o do último jogo. A novidade é o retorno de Ramalho, que cumpriu suspensão, no lugar de Felipe.