Ituano recebeu reforços da Polônia O Ituano recebeu nesta quarta-feira dois novos reforços para o Brasileiro da Série B. O meia Luís Carlos e o zagueiro Bruno, que pertencem ao clube e estavam no futebol polonês, retornaram a Itu e agora esperam ter a documentação liberada para ficarem à disposição do técnico Leandro Campos. Devido a transferência internacional, os jovens atletas não estarão aptos para enfrentar o Fortaleza, na próxima sexta-feira, em Itu. Outro motivo que deve retardar a estréia dos atletas é o tempo que os jogadores estão parados. "O Leandro Campos (técnico) começará a observar os jogadores esta semana, para no futuro poder usá-los no Brasileiro da Série B", explica o supervisor do Ituano, Homero Santarelli. Para a partida contra o Fortaleza, Leandro Campos tem dois desfalques. O zagueiro Erivélton recebeu o terceiro cartão amarelo e o meia Jackson foi expulso no empate sem gols com o Londrina. O treinador comandou um coletivo nesta quarta-feira, mas ainda não definiu os eventuais substitutos. O Ituano ocupa a 17ªposição, com seis pontos em cinco jogos.