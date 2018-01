Ituano reforça ataque com Joélson O atacante Joélson, que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Avaí, é o mais novo contratado do Ituano para o Campeonato Paulista. O jogador já está em Itu e assinou contrato com o clube por um ano. Joélson Santo da Silva, tem 24 anos, e passagens pelo Santa Cruz, Cruzeiro, Juventude, entre outros. O diretor Homero Santarelli ainda promete para esta semana anunciar a contratação de um zagueiro. O novo reforço chegará para o lugar de Gilmar Lima, que passará por uma cirurgia e desfalca o time no Paulistão. "Temos só dois zagueiros, depois do problema do Gilmar. Temos que contratar", disse o diretor Homero Santarelli. O Ituano já contratou para o Paulistão o volante Márcio José, o zagueiro Aderaldo e os atacantes Joélson e Ludemar. O time estréia no dia 19 de janeiro contra o São Paulo, no Morumbi.