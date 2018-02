Ituano satisfeito na Copa do Brasil O inesperado empate do Ituano com o Goiás, por 1 a 1, quinta-feira, pela Copa do Brasil parece não ter alterado em nada os planos da equipe e de seus dirigentes. Mesmo precisando da vitória, no jogo de volta, dia 2 , no estádio Serra Dourada, para chegar à terceira fase, os dirigente já se dizem satisfeitos. "Tem time que há 10 anos não passa da primeira fase. Acho que já fizemos demais", comentou o superintendente Oliveira Júnior, lembrando o triunfo do seu time que, na fase anterior, eliminou o Coritiba, atual campeão paranaense Esta é a primeira vez que o Ituano, campeão paulista do ano passado, participa da Copa do Brasil. A direção do clube continua ainda em litígio com a prefeitura local e sente muito a falta de apoio da torcida. Pouco mais de dois mil torcedores foram ao estádio Novelli Junior para ver o empate com o Goiás. Com relação ao propalado interesse de vários clubes por jogadores do clube, Oliveira Junior é lacônico: "Só trato disso a partir de quinta-feira", não por acaso, após o jogo de volta em Goiânia.