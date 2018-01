Ituano se classifica na Copa Estado O Ituano venceu o Guarani-B na tarde desta sexta-feira por 2 a 0 e garantiu a classificação no Grupo 2 com uma rodada de antecedência para a fase final da Copa Estado de São Paulo. Antes dele, já estavam garantidos outros times: Santo André, Juventus, Marília-B e Comercial. Mesmo jogando no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, o Ituano venceu com gols de Terrão e Rômulo e chegou aos 39 pontos. O time de Campinas, com 30, ficou em situação complicada na competição, uma vez que Rio Claro, Rio Branco e Palmeiras B também estão na briga e ainda têm uma partida a mais a realizar. Pelo Grupo 4 o Mirassol venceu o Paraguaçuense por 1 a 0. Os dois times já não têm mais chances de classificação à próxima fase. Mais quatro jogos à noite completam a rodada desta sexta-feira: 20:00 - Araçatuba x Noroeste 20:00 - Sertãozinho x Matonense 20:00 - Santo André x Juventus 20:30 - Comercial x Barretos.