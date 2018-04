Ituano se despede com vitória sobre o classificado Red Bull

O Ituano fez sua parte ao vencer o Red Bull Brasil por 3 a 1, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, mas os outros resultados da rodada não ajudaram a equipe de Itu avançar para a segunda fase do Campeonato Paulista.

O time anfitrião entrou em campo já classificado. Vice-líder do Grupo D, com 22 pontos, o Red Bull Brasil vai enfrentar o Corinthians, em Itaquera, nas quartas de final. A data e o horário devem ser divulgados na segunda-feira pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Com os mesmos 22 pontos, o Ituano ficou na quarta colocação do Grupo B, que teve Palmeiras e São Bernardo classificados com 24 e 23 pontos, respectivamente. As equipes se enfrentarão no Allianz Parque.

Mesmo jogando fora de casa, o Ituano iniciou a partida controlando a posse da bola e criou duas boas oportunidades em cruzamento de Rubinho. Foi justamente na bola aérea que o time visitante abriu o placar, aos 24 minutos. Marcelinho cobrou falta e Léo cabeceou para o gol.

No minuto seguinte, Misael passou pelo zagueiro e chutou no ângulo de Fábio, deixando tudo igual. Já nos acréscimos, Willian Rocha fez falta dura e foi expulso direto pelo árbitro.

Com um homem a mais, o Ituano partiu com tudo para cima do Red Bull Brasil no segundo tempo e criou boas oportunidades com Ronaldo e Léo. Aos 28 minutos, Edinho invadiu a área e bateu com categoria na saída de Saulo. Sem forças para reagir, o time campineiro ainda viu o adversário ampliar no fim do jogo. Wellington Simião recebeu passe de Ronaldo sem goleiro e completou aos 43 minutos.

FICHA TÉCNICA:

RED BULL BRASIL 1 X 3 ITUANO

RED BULL BRASIL - Saulo; Everton Silva, Anderson Marques, Diego Sacomam e Willian Rocha; Luan (Renan), Willian Magrão e Thiago Galhardo (Rafael Costa); Edmilson, Roger e Misael (Willie). Técnico - Maurício Barbieri.

ITUANO - Fábio; Luiz Felipe, Naylhor (Renato depois Pacheco), Leo e Peri; Jonathan (Guilherme), Simião e Rubinho; Marcelinho, Edinho e Ronaldo. Técnico - Tarcísio Pugliese.

GOLS - Léo, aos 24, e Misael, aos 25 minutos do primeiro tempo; Edinho, aos 28, e Wellington Simião, aos 43 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Salim Fende Chávez.

CARTÕES AMARELOS - Luan (Red Bull Brasil); Luiz Felipe, Edinho e Ronaldo (Ituano).

CARTÃO VERMELHO - Willian Rocha (Red Bull Brasil).

RENDA - R$ 16.025,00

PÚBLICO - 1.475 pagantes

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).