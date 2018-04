Ituano se diz pronto para pressão O técnico Leandro Campos, do Ituano, não tem dúvida que seus jogadores estão preparados para superar as dificuldades da segunda fase da Série B do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas, para não correr nenhum risco, voltou a conversar bastante com todos nesta quarta-feira, pedindo cuidado com a pressão que sofrerão sábado, no acanhado estádio Presidente Vargas, na capital cearense, no jogo contra o Fortaleza. "Todos sabem que lá é um verdadeiro caldeirão. A torcida deles é fantástica, fica o tempo todo gritando e cantando, o que fortalece o moral do adversário. Então, precisamos estar preparados para enfrentar tudo isso", justificou Campos. O treinador do Ituano realizou um coletivo nesta tarde e ainda não definiu o time. Vários jogadores cumpriram suspensão por cartões na última rodada, quando o Ituano venceu o Ceará, por 2 a 1, e, portanto, estão todos liberados. O time pode ser confirmado após treino programado para esta quinta-feira à tarde, no Estádio Novelli Júnior. O Ituano terminou a primeira fase com 42 pontos, em quarto lugar, e agora promete lutar por uma das duas vagas dentro do Grupo A, que tem ainda o próprio Fortaleza, o Brasiliense e o Santa Cruz.