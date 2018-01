Ituano se reabilita com goleada em Itu O Ituano conseguiu sua reabilitação no Campeonato Paulista na tarde deste domingo ao vencer o Rio Branco por 4 a 2, no estádio Novelli Junior, em Itu. Com o resultado, os dois times somam uma vitória e uma derrota, tendo três pontos cada um. O Ituano está em nono lugar, enquanto o Rio Branco é o 12º colocado. Ituano e Rio Branco ainda se estudavam quando o primeiro abriu o placar. Aos seis minutos, Ricardo Lopes bateu falta com força na entrada da área, a bola passou pela barreira e só parou nas redes do Rio Branco. Assim como aconteceu na partida contra o América, o Rio Branco estava confuso taticamente. Sem marcação no meio-campo, melhor para o Ituano, que chegou ao segundo gol. Ricardo Lopes foi até a linha de fundo e cruzou para Gilson marcar de cabeça, aos 13 minutos. Mesmo após o gol, o Ituano manteve o domínio. O Rio Branco insistia em jogar pelo alto e a dupla Erivélton e Aderaldo conseguia afastar facilmente o perigo. Aos 30 minutos, o Ituano teria chegado ao terceiro gol se não fosse a milagrosa defesa de Magrão, após passe de Ricardo Lopes para Rômulo na marca do pênalti. três minutos depois, Rômulo não perdoou e após jogada individual, invadiu a área e chutou cruzado, fazendo o terceiro gol do time de Itu. O segundo tempo começou com o Rio Branco ensaiando uma reação. Logo aos 5 minutos, após confusão na área, a bola sobrou para Lê, de cabeça, diminuir a favor do Rio Branco. Mostrando que não era mais o mesmo, o visitante Branco continuou pressionando e Lê teve a chance de fazer mais um aos 12 minutos, mas desta vez, cabeceou para fora. Depois disso, o Rio Branco diminuiu o ritmo e aos 26, ficou sem Jorginho, expulso após falta violenta. A vitória do Ituano parecia garantida, mas aos 30 minutos, Aderaldo colocou a mão na bola e o árbitro Rodrigo Martins Cintra marcou pênalti. Capitão bateu e fez mais um para o time de Americana. Dois minutos depois, Rômulo recebeu cruzamento da esquerda e garantiu a primeira vitória do Ituano na competição. O Ituano volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta a Ponte Preta, em Campinas. Já o Rio Branco, tenta sua reabilitação diante do União São João, em Americana.