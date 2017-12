Ituano se reabilita em Mogi Mirim O Ituano, depois de duas derrotas, voltou a vencer no Campeonato Paulista neste domingo, ao derrotar o Mogi Mirim, na casa do adversário, por 1 a 0. Com a vitória, o time de Itu, com seis pontos, continua na luta pela classificação para a próxima fase, enquanto o Mogi, com um ponto, já começa a pensar como evitar o rebaixamento no Grupo 2. A partida começou aberta, mas isso não significou uma partida disputada no primeiro tempo. Nem Mogi e nem Ituano conseguiam criar chances efetivas de chegar ao primeiro gol. Cada uma das equipes teve uma boa chance. O Mogi conseguia chegar com facilidade próximo a área do Ituano, mas errava muitos passes. No lado do Ituano, o veloz Jabá levava muito perigo à defesa do Mogi. Mas o responsável pelo placar foi um zagueiro. Sena cobrou falta do lado esquerdo e Sérgio pulou mais que Leandro para fazer 1 a 0, de cabeça. Desorganizado taticamente, o Ituano não foi o mesmo no segundo tempo e não conseguiu ameaçar o Mogi Mirim. Por outro lado, o Mogi, mesmo com as tabelas entre Gilson Batata e Vandinho não chegava ao empate devido aos erros nas finalizações. Desesperado, o Mogi se lançou ao ataque, mas não teve sucesso e vai tentar sua primeira vitória no próximo domingo, diante do União São João, em Araras. Na próxima rodada, o Ituano folga e volta a campo apenas no dia 15, quando joga em casa contra o Guarani.