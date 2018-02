Ituano se reforça com zagueiro O Ituano acertou mais uma contratação para a seqüência do Campeonato Brasileiro da Série B. Trata-se do zagueiro Diguinho, um dos poucos destaques do União São João, de Araras, no Campeonato Paulista deste ano. Ele assinou contrato até dezembro, quando termina a competição. Diguinho foi apresentado nesta segunda-feira e já treinou pela manhã com o restante do elenco. Com a destituição do BID (Boletim Informativo Diário), o jogador já está à disposição do técnico Leandro Campos para o jogo do próximo domingo, contra o Paulista, em Jundiaí. A decisão se o time fará ou não mais contratações deve acontecer nesta terça-feira, quando o presidente Oliveira Júnior retorna da Turquia. Consigo, ele levou o lateral-esquerdo Wederson e os atacantes Jabá e Fernando Gaúcho para tentar negociá-los com o Ankara, da primeira divisão. De acordo com o resultado da viagem, novos jogadores podem ser contratados.