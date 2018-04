Ituano segura elenco para ser campeão Melhor paulista no Campeonato Brasileiro da Série B e já classificado à segunda fase, o Ituano está na frente dos outros times em mais um quesito: dos oito primeiros colocados na competição, o time de Itu é o único que não perdeu jogadores após o encerramento das inscrições, ou seja, sem tempo para repor quem saísse. Com a inscrição da Série A se encerrando no próximo dia 17, o Náutico, primeiro colocado, cedeu à pressão e perdeu o atacante Jorge Henrique, que está indo para o Atlético-PR. Já o zagueiro Valdomiro trocou o Bahia pelo Flamengo. O Brasiliense está prestes a perder o meia Iranildo para o Atlético-MG. O Paulista, recordista em debandadas, perdeu Galego para o Inter, Asprilla para o Goiás e pode ficar ainda sem o atacante Davi e o também zagueiro Danilo, pretendidos pelo Juventude. Na conta, ainda entram o zagueiro Marcelo Tavares, do Avaí, o artilheiro da competição, Rinaldo, pelo Fortaleza, que acabou na Coréia do Sul, além de Dimas e Rovérsio, do Santa Cruz. A maior baixa do Ituano na competição foi a saída do atacante Jabá, que foi para o futebol turco, junto com o lateral Wederson. No entanto, as peças foram repostas, pois ainda havia tempo para inscrição na Série B. Depois disso, vários times tentaram, em vão, a contratação do meia Jackson, ex-Palmeiras e Coritiba. O vínculo de todos os jogadores do elenco com o presidente e empresário Oliveira Júnior é um fator que influência para esta resistência à pressão dos ?grandes?. Para o empresário Oliveira Júnior, que administra o futebol do clube há quatro anos, ?nosso objetivo terminar o campeonato como campeão?, afirma. Em campo, o Ituano recebe o Avaí, no sábado, em uma briga direta pela quarta colocação. O time paulista tem 36 pontos e está na quarta colocação, seguido de perto por Fortaleza, também com 36, e Avaí, com 35 pontos. Para esta partida, o volante Pierre está suspenso e deve ser substituído por Ricardo Araújo. No meio de campo, a novidade é Juliano, que retorna de suspensão.