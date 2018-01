Ituano segura empate em Santa Catarina O Ituano sofreu, mas conseguiu superar a pressão do Atlético Ibirama na noite desta quarta-feira, em Ibirama e conseguiu um empate por 0 a 0 no primeiro jogo entre os dois times na Copa do Brasil. Com este resultado, não há vantagem para nenhum dos lados no jogo de volta, em Itu (SP). Se houver um novo empate sem gols, a vaga será decidida nos pênaltis, enquanto os catarinenses levam a classificação em caso de empate com gols. A partida começou truncada. Os dois times procuravam se estudar e por isso, chances de gol foi algo difícil de se ver. Animado por sua torcida, o time catarinense começou aos poucos a se soltar e teve algumas chances. As principais iniciativas no segundo tempo continuaram sendo do Atlético. Com apenas dois minutos, Paty recebeu cruzamento na área e chutou de primeira para uma espetacular defesa de André Luiz. Buscando o primeiro gol, o time catarinense começou a marcar a saída de bola do Ituano, que tentava sair nos contra-ataques, mas sem sucesso. A falta do gol começou a mexer com os nervos do time catarinense, que começou a chutar mesmo de fora da área, ma s sem perigo. Nada, porém, aconteceu. No final do jogo, a direção do Ituano se recusou a receber a parte de sua renda, alegando que havia no estádio perto de cinco mil torcedores. No borderô, porém, só havia o registro de 1.600 pagantes.