Ituano sem medo de jogar no Morumbi Estrear fora de casa contra o São Paulo não põe medo no Ituano. O time do interior respeita o time da capital, mas pretende nesta quinta-feira, às 20h30, surpreender o adversário em pleno Morumbi. Para isso aposta na base que fez uma excelente campanha na Série B do Brasileiro sob o comando do técnico Leandro Campos. Para encarar o São Paulo, o time terá três estréias: o lateral-direito Bosco, o zagueiro Aderaldo e o meia Ricardo Oliveira. "Ainda não estamos em plena forma, mas nosso elenco tem qualidade", avisa Campos. O atacante Caio também é novidade no comando de ataque ao lado de Rômulo. Caio volta de empréstimo do futebol sul-coreano. Já Rômulo foi o destaque na Série B, quando marcou dez gols. É na dupla de ataque que o técnico aposta para começar bem na temporada 2005 e repetir, quem sabe, o feito inédito de 2002, quando o time conquistou o título paulista.