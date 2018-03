Ituano só empata com Anapolina O técnico Válter Ferreira está com seu cargo em risco no Ituano: a equipe voltou a vacilar em casa, no Estádio Novelli Junior, em Itu (SP), onde empatou com a Anapolina por em 1 a 1, neste sábado à tarde, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time de Itu está agora em 11º lugar, com cinco pontos, enquanto o time goiano aparece com um ponto a menos, na 13ª colocação. No final do jogo, os poucos torcedores que foram acompanhar o Ituano não pouparam vaias ao time. "Sofremos um gol no contra-ataque e depois tivemos dificuldades para superar a bem armada defesa da equipe adversária", lamentou Válter Ferreira. O Ituano não poupou energia e partiu para cima do adversário, na base de pressão total. Mas acabou vítima de um contra-ataque aos 39 minutos, quando Adriano Magrão recebeu cruzamento de Cacá e após tirar Jeci do lance chutou rasteiro para colocar a equipe visitante na frente no placar. No segundo tempo, a pressão do Ituano foi maior e o empate saiu logo aos cinco minutos. Rômulo deu um belo drible em Cristiano e, após choque com o goleiro Luiz Almeida, a bola sobrou para Sandro empurrar para as redes. No desespero, o time paulista ainda criou várias chances, mas parou nas mãos do goleiro Luiz Almeida. No próximo domingo, o Ituano volta a campo para enfrentar o Sport, ainda em Itu. Na sexta-feira, a Anapolina recebe o Vitória.